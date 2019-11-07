ABD'den Türkiye aleyhine yeni bir hamle! Bakın bu kez ne yaptılar!

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'yi yok etmek için başlattığı, ardından ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde durdurulan Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı devam ediyor. ABD'de Türkiye aleyhine yeni bir hamle geldi.

ABD'de üst düzey Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda varılan ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla başlatılan kara propagandaya alet olarak, Trump Yönetimi'ne 'yaptırım uygulayın' çağrısı içeren bir mektup gönderdi.

Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumenthal ve Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mektup gönderdi.

Trump Yönetimi’ne “Türkiye yaptırım uygulayın” çağrısı yapan ABD’nin önde gelen senatörleri, “Ortaya koyulanlar göz önünde bulundurulduğunda, kaybedecek vakit yok” ifadesini kullandı.

Kürtlere saldırı iftirası

Türkiye’nin anlaşma kapsamındaki ‘güvenli bölge’ dışında operasyon yürüttüğü ve Kürtlere saldırdığı yolundaki iddialara yer verilen mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın birkaç kez “Ankara taahhütlerini ihlâl ederse, Türkiye’nin ekonomisini yok ederim” dediği hatırlatıldı.

Reuters’ın haberine göre; mektupta şunlar belirtildi:

“Bu pozisyonu korumak adına, Yönetim’in (Washington) 17 Ekim anlaşmasını uygulamak için sert ekonomik yaptırımlarla acil tedbir almasını istiyoruz.”

Senatörler ayrıca Türkiye’ye yönelik yaptırım yasasının Kongre’den geçmesi için çalışacaklarını da vurguladı.

Bu isimler, ABD Kongresi’nde, Trump’ın ABD kuvvetlerini Suriye’nin büyük bölümünden çekme kararına karşı çıkan en güçlü sesler arasında yer alıyor.

17 Ekim mutabakatı nedir?

17 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk heyeti Ankara'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki üst düzey Amerikan heyetini ağırlamıştı.

Bu görüşmede ABD ile Türkiye anlaşmaya varmış ve YGP güçlerinin Tel Abyad ile Resulayn arasındaki sınır hattından çekilmesi karşılığında harekâta 120 saatliğine ara verilmişti.

22 Ekim'de ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmede de ABD ile varılan anlaşmanın dışında kalan bölgelerden terör örgütü YPG'nin çekilmesi üzerinde mutabakata varılmıştı.

Telefonda görüştüler Erdoğan gidecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’ye gidip gitmeyeceği de kesinlik kazandı. Görüşmede Erdoğan ile Trump’ın 13 Kasım’da Washington’da bir araya geleceği teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

İkili ilişkiler ile bölgedeki meselelerin ele alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

* Verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere, birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.

* 13 Kasım’da ABD’ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.