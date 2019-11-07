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Ahmet Hakan tarafını seçti Canan Kaftancıoğlu Necati Özkan kavgası

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ın çıkardığı "Kahramanın yolculuğu" isimli kitaba tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hak verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerdeki kampanya direktörü Necati Özkan’ın, seçim sürecini anlattığı “Kahramanın Yolculuğu” isimli kitap, CHP’yi karıştırdı.

İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında sürekli yanında yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özkan'ı kendi reklamını yapmakla suçladı.

CHP'deki kavgaya ilişkin yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kaftancıoğlu'nun neden naklı olduğunu anlattı. Kaftancıoğlu'nun ve il örgütünün özverili çabasının sanıldığından fazla olduğunu yazan Hakan, şu ifadelere yer verdi:

Başarıyı kendisine ciro etmiş

"İmamoğlu’nun kampanya sorumlusu Necati Özkan, kaleme aldığı ‘Kahramanın Yolculuğu’ adlı kitapla...

Başarıyı büyük ölçüde kendi şirketinin yürüttüğü kampanyaya ciro etmiş.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bu ciro edişe sert biçimde itiraz etmiş.

Yekten hüküm veriyorum: Canan Kaftancıoğlu sonsuz haklıdır.
Kampanya şirketleri, belki Amerika’daki seçimlerde temel belirleyici olabilirler ama burası Amerika gibi bir yer değil ki!"

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