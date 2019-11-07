Real Madrid Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri : 6-0 hezimeti

Şampiyonlar Ligi'nin 4.haftasında Galatasaray Real Madrid'e farklı yenildi. 6 gol yiyen Galatasaray izleyicileri çıldırttı. İşte Galatasaray Real maçının golleri ve geniş özeti

Real Madrid ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 6-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 4, 7 ve 90+2. dakikalarda Rodrygo, 14. dakikada penaltıdan Sergio Ramos, 45 ve 81. dakikalarda Karim Benzema attı.

Gruptan çıkma şansı kalmadı

Bu sonucun ardından 1 puanda kalan Galatasaray'ın gruptan çıkma şansı son buldu. Real Madrid ise puanını 7'ye çıkardı. Grubun 5. haftasında Galatasaray 26 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak açısından kritik maçta Club Brugge'ü konuk edecek. Real Madrid ise PSG'yi konuk edecek.

Real Madrid - Galatasaray maçının geniş özeti ve golleri

90'Benzema'nın pasında ceza alanında topla buluşan Rodrygo dokundu ve topu ağlara yolladı



Ev sahibinin son golü

Dakika 90 top ağlarda...

Rodrygo attı

Durum 6-0 oldu



90'Maçın sonuna 2 dakika ilave edildi

82' Sağdan sıfıra inen Isco'nun yerden ortasında Benzema kale sahasında dokundu ve topu ağlara yolladı



Real Madrid'in golü

Dakika 81

Top ağlarda... Benzema attı

5-0 oldu

79'Galatasaray gole yaklaştı! Ömer'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Donk'un indirdiği topu Lemina tamamladı ancak Courtois gole izin vermedi.





77'Galatasaray'ın isabetli şutu yok şu ana kadar



76'Feghouli'nin ceza alanı dışından şutunda top savunmadan döndü.



74'Benzema yine gole yaklaştı! Sol çaprazda topla buluşan Fransız golcünün sert vuruşunu Muslera direk dibinde kornere çeldi.



70'Real Madridli futbolcular kurtarışı sonrası Muslera'yı tebrik etti.



69'Isco oyuna girer girmez gole yaklaştı! Soldan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte kafayı vurdu, Muslera müthiş çıkardı.



68'Real Madrid'de Hazard'ın yerine Isco oyunda

Oyuncu Değişikliği60'Real Madrid'de Casemiro'nun yerine Modric oyunda Casemiro - Luka Modric



Sarı Kart : 57'Hakeme itiraz eden Babel sarı kart gördüSarı Kart - Ryan Babel



54'Mücadele Real Madrid'in kontrolünde devam ediyor. Galatasaray hücuma çıkmakta zorlanıyor, Real Madrid ise rölantide oynuyor.



50'Casemiro'nun uzun pasında kale sahası solunda topu kontrol eden Benzema'nın dar açıdan vuruşunda top auta gitti.

45'Nagatomo'nun geri pasında araya giren Rodrygo ceza alanı sağından içeri çevirdi, Benzema kale sahasından topu ağlarımıza gönderdi.



Ev Sahibi Golü

Dakika 45

Top ağlarımızda...

Benzema attı. Durum 4-0

44'Mariano'nun pasında sağdan sıfıra inen Seri'nin ortasında top yan ağlarda kaldı.



Oyuncu Değişikliği43'Real Madrid'de sakatlanan Marcelo kenara geliyor,

Mendy oyundaMarcelo - Ferland Mendy



Sarı Kart42'Orta alanda Lemina'ya sert faul yapan Federico Valverde sarı kart gördü



39'Real Madrid, Casemiro ile 4. golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.



37'Marcelo'nun ceza yayından şutunda savunmaya çarpan topu Muslera kornere gitmeden yakaladı.



34'Rodrygo'nun sağdan ortasında Benzema ön direğe hareketlendi ancak top Muslera'da kaldı.

24'Soldan ceza alanına giren Benzema'nın ortasında Marcao topu karşıladı



20'Galatasaray'da Nzonzi, gördüğü sarı kartla Club Brugge maçında cezalı duruma düştü.





20'Seri hızlı hücumda rakip ceza alanına girerken sağındaki Mariano'nun önüne yuvarladı topa ancak Brezilyalı oyuncu hareketlenmedi.



16'Seri sağdan köşe vuruşu kullandı, Benzema ön direkte karşıladı topu



16'Lemina'nın ceza alanı dışından sert şutunda Courtois güçlükle topu kornere çeldi



Real Madrid Golü

Dakika 15

Penaltı Sergio Ramos attı 3 oldu

13'Real Madrid penaltı kazandı. Nzonzi sarı kart gördü.

Sarı Kart - Steven Nzonzi



12'Kroos ile Nzonzi'nin ceza alanı çizgisindeki mücadelesi için hakem Felix Zwayer VAR incelemesi işaret etti. Real Madrid penaltı kazanabilir.



9'Seri'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Courtois çıktı ve topu aldı.



8'Rakibin baskısı sonucu Galatasaray topu ileri çıkaramadı. Soldan Marcelo'nun sağ ayağıyla ortasında Rodrigo kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı.



Ev Sahibi Golü

Dakika 7

Top bir kez daha ağlarımızda... Durum 2-0

Gol - Rodrygo



6'Kroos'un ceza alanı dışından sert şutunda Muslera köşede gole izin vermedi.



5'Marcelo'nun soldan ortasında arka direğe gelen topu önüne alan Rodrygo içeri çekip sol ayağıyla uzak direk dibine sert vurdu ve top ağlarla buluştu.



Ev Sahibi Golü

Dakika 4 : Top ağlarımızda...

Real Madrid ilk golünü attı.

Gol - Rodrygo



3'Seri'nin pasında Andone ceza yayı solunda topla buluştu, soldan gelen Babel'i düşündü ancak Ramos araya girdi

Maç Başladı1'Maç başladı! Başarılar Galatasaray

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Andone