Galatasaray 6 Kasım'da Real Madrid'den 6 yedi Fenerbahçeliler dalga geçti

Fener'den sonra Real'den de 6 yedi: Bu arada Galatasaray için 6 Kasım tarihi bir kez daha kulüp tarihine olumsuz bir şekilde damgasını vurdu. Sarı kırmızılılar 6 Kasım 2002'de ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 6-0 yenildikten sonra 6 Kasım 2019'da bu kez Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 6-0'lık mağlubiyet aldı.