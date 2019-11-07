Galatasaray 6 Kasım'da Real Madrid'den 6 yedi Fenerbahçeliler dalga geçti
Galatasaray, 6 Kasım 2002'de ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 6-0 yenildikten sonra 6 Kasım 2019'da bu kez Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 6-0'lık mağlubiyet aldı. Fenerbahçeliler, ezeli rakipleriyle dalga geçmeyi ihmal etmedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. Mücadeleden 6-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip bir üst tura çıkma şansını kaybetti.
42 yıl sonra bir hezimet daha: Galatasaray, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisi olan ve 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e karşı aldığı 6-0'lık yenilgiyi 42 yıl sonra bu kez Real Madrid karşısında aldı.
Fener'den sonra Real'den de 6 yedi: Bu arada Galatasaray için 6 Kasım tarihi bir kez daha kulüp tarihine olumsuz bir şekilde damgasını vurdu. Sarı kırmızılılar 6 Kasım 2002'de ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 6-0 yenildikten sonra 6 Kasım 2019'da bu kez Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 6-0'lık mağlubiyet aldı.
Tuncay Şanlı'dan manidar gönderme: Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş eski futbolcu Tuncay Şanlı'dan sarı kırmızılı taraftarları kızdıran bir paylaşım geldi.