THY kampanya bilet fiyatı kaç para nerelere ucuz bilet var?

Türk Hava Yolları kampanya yaptı ve ucuz bilet ile gidilecek yerlerin duyurusu yaptı. THY'nin ucuz bilet kampanyası 6-7 Kasım arasında geçerli olacak. Ucuz biletlerin başlangıç fiyatı ise 99 lira. Peki THY ucuz bilet nasıl alınır, nerelere ucuz uçak bileti var?

THY ucuz uçak bileti kampanyası başlattı, bilet satışları tavan yaptı. THY kampanya duyuruları ile ilgili önemli bilgilendirmeler yapmaya devam ediyor. “Her yere 99 TL” sloganı ile kampanyaya ilişkin detayları aktaran Türk Hava Yolları ucuz bilet fırsatından yararlanmak isteyen kişilere detayları açıkladı. Peki, ucuz biletler nelerde ve hangi tarihler arasında geçerli olacak?

BİLET SATIN ALMA DÖNEMİ: THY’nin kampanyasından yararlanmak isteyen kişilerin biletlerini 6-7 Kasım tarihleri arasında satın alması gerekiyor. Öte yandan yine aynı şekilde satın alınacak biletlerin 1 Aralık – 30 Ocak tarihleri arasındaki bir uçuşa ait olması gerekiyor.

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Peki, diğer şartlar neler? İşte THY ucuz bilet şartları…

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya Kıbrıs ve Hopa’ya yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.

İlgili promosyon sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.

Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir.

Seyahat çıkışında 17 Ocak 2020 - 19 Ocak 2020 tarihleri geçersiz olup promosyon kapsamı dışındadır.

Kampanya kapsamında alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.

Ücrete havalimanı vergileri, hizmet bedeli ve akaryakıt harçları dahildir.

Promosyon biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.

Kampanya ücreti 99,99.TL çağrı merkezi ve online kanallarımızda geçerlidir. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.

Promosyonlu fiyatlar grup rezervasyonları için geçerli değildir.