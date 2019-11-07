Ek besine geçiş listesi işte en ideal ilk ek gıda

Ek besine geçiş listesi bebeği 6'ncı aya yaklaşan annelerin en çok aradıkları konulardan biri. Ek gıdaya geçişte ilk hangi besinler verilmesi, ek gıdaya geçişte nelere dikkat edilmeli sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Ek besine geçişte alerjiye karşı alınması gereken önlemler de haberimizde.

Ek besine geçiş bebeklerin hayatlarındaki ilk zorlu süreçtir. Doğumundan bu yana anne sütü yada mama olsun sıvı beslenmeye alışık olan ve çiğneme yerine emme güdüsüyle karnının doyuran bebekler ek besine geçişte alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlanabilir. Ek besine geçiş için beslenen besinler bebeklerin mide ve bağırsak sistemlerinde huzursuzluk yapabileceği gibi ek gıdalar alerjik reaksiyona da neden olabilir. Bu nedenle bebeklere ek besine geçerken ilk olarak hangi gıdalar verilmeli, ek besine geçerken nelere dikkat edilmeli, ay ay ideal ek besin listelerinin detayları önemli.

Ek besine geçişlerde dikkat edilmesi gereken ilk şey yiyeceklerin enerji ve besin öğesi açısından zengin, alerjik etki yaratmayacak, mevsime uygun, mümkünse organik veya güvenli tarım ürünleri, temiz, güvenli, hazırlaması kolay ve günlük hazırladığınız besinler olmalıdır.

Ek besin miktarına dikkat!

Ek besine geçişte miktar da bebeğin yiyecekleri tadacağı kadar olmalı. Amaç asla bebeği ek besinle doyurmak olmamalıdır. Bir tatlı kaşığı ile başlayıp, bebek yedikçe miktar ve çeşit arttırılmalı. Ek besine geçişte alerji riskini elemek için bebeğe tek bir gıda türü vermek ve 3 gün boyunca aynı gıdaya devam etmek arada başka bir şey vermemek gerekir. 3 günün sonunda besin kaynaklı alerji yada hastalık sözkonusu değilse yeni bir besin seçilmeli ve yeni besine de 3 gün devam edilmeli.

Ek besin için en ideal gıdalar

Yoğurt: 6'nca aydan itibaren ilk besin olarak verebilirsiniz. İlk besinin yoğurt olması bağırsak florasının düzenlenmesi açısından önemlidir.

Meyve suyu ve püreleri: Altıncı ayından sonra meyve suyu veya püresi verilebilirsiniz. İlk meyve suyu veya püresinin elma ve şeftali olmasını önerilmektedir. Bebekte gaz şikayetlerine veya alerjen etkiye neden olabileceği için turunçgiller sekiz-dokuz aydan sonra bebeğe verilmeli. Pürelere kesinlikle şeker eklenmemeli.

Sebze suları ve püreleri: Vitamin, mineral, antioksidan ve posa içeren sebzeler altıncı aydan sonra sebze suyu veya püresi şeklinde bebeklere verilebilir. Vitamin ve mineral kaybını önlemek adına sebze sularını-pürelerini taze olarak hazırlayın ve bekletmeden bebeğe verin.

Yumurta: Kaliteli protein ve demir içeriği nedeniyle besin değeri yüksek olan yumurta, bebek beslenmesi için önemli ve ucuz bir besin. Altıncı aydan itibaren yumurta sarısı az miktarda başlanmalı ve miktar biraz artırılarak yedinci ayın başında tam yumurta sarısına geçilmeli. Alerjen etki gösterebileceği için 9 - 12. aylarda yumurtanın beyazı verilmesi daha güvenli.

Pekmez: Demir ve kalsiyumdan zengin olan pekmezin 20 gramında 2 miligram demir ve 80 miligram kalsiyum bulunuyor.

Etler: Et sebze püreleri, çorbalar vb. ek besinlerin içinde, kıyma şeklinde kullanılabilir. Tavuk etinin daha çok demirden zengin olan but kısımlarını tercih edin. Balık ek besin olarak altıncı aydan sonra haşlanmış veya fırında iyice pişirilip ayıklanarak çorba veya sebze pürelerinin içinde haftada bir kez verilmeli.

Su: İlk altı ay sadece anne sütü alan çocukların su gereksinimlerini anne sütü karşılar. Ek besine başlandığında ilave sıvıya ihtiyacı olur.

Peynir: Pastörize sütten yapılmış ve tuzsuz olması koşuluyla, altıncı ayda bebeğe küçük miktarlarda verilebilir.

Tahıllar ve çorbalar: Tarhana çorbası, yayla çorbası ve pirinç, bulgur eklenmiş sebze çorbaları bebeğe 6. aydan itibaren verilebilir. Bebek ev yemeklerine ve taneli besinlere alıştığında ise az miktarda pilav, makarna verebilirsiniz.

Baklagiller: Bebeklere yedi-sekiz aylardan sonra mercimek çorbaları şeklinde başlanıp, dokuz - 12. aylarda verilebilecek olan nohut, fasulye gibi baklagilleri, ilk başlandığında haşlanıp kabuğu ayrıldıktan sonra, sebze pürelerine ezilmiş halde eklemenizi öneririm.