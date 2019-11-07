Erdoğan'dan çarpıcı çıkış: 8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Yeni işbirliği adımlarını değerlendireceğiz. Ekonomik ve ticari ilişkileri görüşeceğiz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik. Kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

13 Kasım'daki ABD ziyareti

13 Kasım'daki ABD ziyareti ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Telefon görüşmesinden sonra gitme kararı verdik" diyerek gidecek mi gitmeyecek mi? tartışmasına nokta koydu.

YPG'nin geri çekilmesi

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: YPG'nin çekileceği sözünü verenler bunu henüz gerçekleştirmiş değil. 150 saat geçti teröristler çıkmış değil. Teröristler hala Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lı sayısı 78 bin.

Bağdadi'nin ailesi yakalandı

Bağdadi'nin yakın çevresi daha çok ülkemizi hedef aldı. Olay ciddi boyutlara doğru gidiyor. Sorgulama kararlılıkla devam ediyor.