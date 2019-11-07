Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Trump'a skandal Türkiye mektubu

Türkiye'nin Suriye'deki ateşkes anlaşmasına uyup uymadığının araştırılmasını isteyen ABD'li beş senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya ateşkes ihlali tespit edilirse yaptırım uygulanmasını istedi. Bu hareket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti öncesi dikkat çekti.

ABD’de Kongre’nin, Türkiye’nin Suriye’deki harekatı nedeniyle Donald Trump yönetimi üzerinde kurduğu baskı sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da planlanan Washington ziyaretinin dün teyit edilmesinin ardından, beş senatörden partilerüstü bir yaptırım çağrısı geldi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat beş senatör, ‘Türkiye’nin ABD’yle Suriye’de vardığı ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiği’ iddialarının araştırılması ve bunun teyit edilmesi halinde yaptırım uygulanması için Trump yönetimine çağrı yaptı. Senatörler Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya hitaben bir mektup kaleme aldı.

"Riskler göz önünde bulundurulduğunda..."

Mektupta, "Riskler göz önünde bulundurulduğunda, zaman kaybetmemek çok önemli" denilerek, ‘Türk güçlerinin Suriye’nin kuzeydoğusunda üzerinde anlaşılan "güvenli bölge’nin dışında hareket ettiğine" ve "Tel Tamir yakınlarında Suriyeli Kürtlere saldırdığına" dair haberlere dikkat çekildi.

"Acilen bilgilendirmenizi istiyoruz"

Bu iddiaların teyit edilmesi halinde Türkiye’ye yaptırım istenen mektupta şu ifadeler kullanılıyor:

Sizden Türkiye’nin ve/veya ona bağlı güçlerinin Tel Abyad ve Resulayn kentleri arasında doğudan batıya ve 30 kilometre güneydeki M4-M10 yoluna kadar yer alan bölge dışında faaliyet gösterip göstermedikleri konusunda bizi acilen bilgilendirmenizi istiyoruz. Eğer durum böyleyse, yönetim Türkiye’ye 17 Ekim anlaşmasını ihlâli nedeniyle yaptırım uygulamayı planlıyor mu?”

"Sert ekonomik yaptırımlar almasını istiyoruz"

"Türk ya da Türkiye destekli askeri güçlerin Suriyeli Kürtlere Tel Tamir yakınlarında saldırdığına dair bir dizi söylenti var. Bu doğruysa, Ankara Moskova ve Washington ile ayrı ayrı yaptığı ateşkes anlaşmalarını ihlâl ediyor demektir" ifadeleri yer aldı.

Başkan Trump pek çok kez Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde "Türkiye ekonomisini yerle bir etmekle’ tehdit etti" ifadelerinin yer aldığı mektup, şöyle devam etti: Bu pozisyon doğrultusunda, yönetimden hızlı bir şekilde 17 Ekim anlaşmasının uygulanması için sert ekonomik yaptırımları devreye sokacak önlemler almasını istiyoruz.