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Fatih Terim Yuto Nagatomo'nun biletini kesti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. Mücadeleden 6-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip bir üst tura çıkma şansını kaybederken teknik direktör Fatih Terim, Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun kalemini kırdı.

Ocak ayında yolcu
Madrid deplasmanında yenilen 4. golde büyük bir hataya imza atan Japon futbolcu, kredisini doldurdu. Taraftarın desteğini de kaybeden 33 yaşındaki sol bekin Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.



Yerini Adem Büyük'e bıraktı
Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan Yugo Nagatomo, 88 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu yerini 88. dakikada Adem Büyük'e bıraktı. Sarı kırmızılı formayla bu sezon 14 resmi maçta forma giyen Nagatomo, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı

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