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Galatasaray'ın genç futbolcusu Süleyman Luş'dan Madrid'de asker selamı

UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray U19 takımında skoru 1-1'e getiren golü atan Süleyman Luş ve takım arkadaşı, sevincini asker selamı vererek yaşadı.

Galatasaray U 19 takımı, Real Madrid'i deplasmanda 4-2 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini 24. dakikada penaltıdan Süleyman Luş, 55. dakikada penaltıdan Yunus Akgün, 86. dakikada Atalay Yıldırım ve 90. dakikada Işık Kaan Arslan attı. Real Madrid U19 takımının gollerini ise 2. dakikada Ismael del Alamo'dan ve 65. dakikada Mugiel Gutierrez kaydetti.

Galatasaray U19 takımında skoru 1-1'e getiren golü atan Süleyman Luş ve takım arkadaşı, sevincini asker selamı vererek yaşadı.

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