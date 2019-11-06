GÜNCEL

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen Bayrak'ın da bulunduğu 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında devrildi.

Kazada İl Başkanı Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Ahmet Şükrü Karabacak ve Veysel Topraksayar ise yaralandı.

Yaralılar, Yozgat ve Boğazlıyan'daki hastanelere kaldırıldı.

Bayrak ve araçtaki diğer kişilerin, Yenifakılı Belediyesini ziyaretten dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Akar: DEAŞ'lılar iade edilecek
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında yaşamını yitirdi
Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın cezası belli oldu
Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı
HDP'den şaşırtan 'biz terörist değiliz' tartışması
Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na ince mesaj
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Brezilya'da soygunu önlemek isteyen sivil polisin vurulma anı kamerada
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'da 'biz terörist değiliz' çıkışı
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan yıllar sonra gelen annelik itirafı
Antalyaspor iki serçe için seferber oldu
Niğde'de şizofreni tedavisi gören şahıs, otobüs şoförünü tekmeledi
Çin - Türkiye - Prag tren hattı güzergahı! Seferler başladı Türkiye'deki durakları
Diyanet İşleri Başkanlığı Twitter'dan paylaştığı video kısa sürede binlerce kez izlendi
Af yasası çıktı mı 2. yargı paketi ne zamam çıkacak içeriği