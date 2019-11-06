Bakmaya cesaret edemediler! Mucize kurtuluş

4 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 4'üncü katında oturan Zeynep Can, okuldaki çocuğunu almak için 2,5 yaşındaki Cihan ile 10 yaşındaki Özgür'ü evde bırakıp, dışarı çıktı.

Bir süre sonra Cihan Can, demir korkuluk bulunan salondaki pencerenin pervazına çıkıp, oturmak istedi. Bu sırada demirlerin arasından dışarı doğru kaydı. Başı parmaklıklara sıkışınca da 4'üncü katta asılı kaldı. Özgür, çığlıklarını duyduğu kardeşinin, kıyafetlerinden tutarak, düşmesini engelledi. Çocuğu gören çevredekiler de yardım için seferber oldu.

Tehlike ucuz atlatıldı

Alt komşu, pencereye çıkarak Cihan'ı ayaklarından tutarken, bir grup da kilitli olan kapıyı balyozla kırıp, eve girdi. Diğer grup da çocuğun düşme ihtimaline karşı, pencere altında kilim açtı. Bir kişi de demir kesme makasıyla Can'ın başının sıkıştığı demiri kesti. Aynı anda evdeki diğer kişiler çocuğu içeri çekti. Yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.