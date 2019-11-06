DÜNYA

İsrail askeri Filistinli babaya çocuğunun önünde silah doğrulttu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerinin Filistinli bir babaya 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde silah doğrulttuğunu gösteren görüntü tepkilere neden oldu.

Bir İsrail sınır polisinin Filistinli genci sırtı dönükken sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğunun görüldüğü görüntüye ilişkin tartışmalar devam ederken, sosyal medyada yayınlanan yeni bir görüntü İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çocuğunun gözü önünde babasına silah doğrulttu

Tartışma sürerken olay yerine gelen bir başka İsrail askeri, Filistinli adamı çocuğunun gözü önünde tartaklayarak darp ediyor ve oradan uzaklaşmasını istiyor.

Gerginliğin artması üzerine İsrail askerlerinden biri 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde silahını Filistinli babaya doğrultuyor.

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