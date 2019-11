Süleyman Soylu: Nato kafa, nato mermer, anlamak istemiyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,şuanda karşı karşıya kalınan göç dalgasının birinci neslinde olunduğunun altını çizerek, “ İkinci neslin önümüze ne çıkaracağını şuan bilmiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Kemer İlçesindeki bir otelde İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Tarihin en büyük ve en güçlü göç dalgalarından birisiyle karşı karşıya olduklarının altını çizen Bakan Soylu,“ Yürüttüğümüz operasyonları, karşı karşıya kaldığımız işin zorluğun, stresin, riskini gözyaşlarının, anne ve babasını kaybetmiş, geri gönderme merkezlerinde açan verilecek, ufak bir kağıtla yeni bir hayata yelken açabilir miyim diyen, o insanların gönlündeki sevinci, sahada bitmeyen iş yükü, sabahtan akşama kadar bitmeyen iş yükü, milyonlarca iş yükünü her beraber yaşıyoruz. Bu ortaya koyulan gayret takdire şayandır. Avrupa’nın korktuğu yerde siz bu meseleye, insanlığa 4 elle sarıldınız. Bu teşekkür etmek için bile buraya gelmeye yeterdi. Her yaptığınızdan her ortaya koyduğunuz irade ve kararlılıktan haberimiz var.” diye konuştu.