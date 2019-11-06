Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe Beko'daki Obradoviç gerçeğini açıkladı

İnternethaberin Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programında Fenerbahçe Beko'da alınan kötü sonuçların nedenleri ve Obradoviç'in istediği sözleşmenin detayları masaya yatırıldı.

''30-35 milyon Euro'luk bütçe istiyor''

Fenerbahçe Beko'daki kötü gidişatı değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Sırp antrenör Obradoviç'i eleştirirken şu ifadeleri kullandı;

''Obradoviç sözleşme istiyor. Sözleşmeyi yapsan uçurur takımı. Obradoçiv'in menajeri Alexander Raskovic. Raskovic'in menajerliğini yaptığı isimler arasında Vesely, Kalinic, Biberovive Melih Mahmutoğlu da var. Raskovic, İstanbul'u, Obradoviç'i ve Fenerbahçe'yi o kadar seviyor ki Ataşehir'de ev almış. Obradoviç de sözleşme istiyor. Sadece Obradoviç'e sözleşme verelim yılda 3 milyon Euro'dan devam edelim değil. Onu hemen yapar Ali Koç, Kırmaz yani Obradoviç'i. Ama Obradoviç diyor ki 'her sene 30-35 milyon Euro'luk bütçe isterim'. Orada sıkıntı var. O yüzden de ey sevgili Fenerbahçeliler, Obradoviç'le sözleşme uzatılsın diye yönetimi zorlamayın."

''Obradoviç'ten bir şey olmaz''

Bugün Türkiye'de 3 milyon euro maaşı sadece Fatih Terim alıyor. Obradoviç'in maaşını Ali Koç yarın verir hemen. Ama adam her sene 30-35 arası bütçe istiyor. Şimdi bu bilgileri bir tane basketbol yorumcusundan ya da yazarından okumadığınız için bu kardeşiniz söylüyor. Ondan sonra bana diyorlar ki 'Abi sen basketbol yazma'. Siz yazın biz de okuyalım abi. Obradoviç'ten bir şey olmaz. Sözleşme yapmadığın sürece bir şey olmaz. Fenerbahçe Beko'da sıkıntı var.''