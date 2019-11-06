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Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde askeri mahkeme kuruldu

Barış Pınarı Harekat bölgesinde, insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek amacıyla askeri mahkeme oluşturuldu. Askeri mahkemede 12 savcı görev yapacak.

Hayatın normale dönmeye başladığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde kurulan askeri mahkeme Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlandı.

 İnsan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözecek

Rasulayn ve Tel Abyad bölgesindeki mahkemenin, icra edilen faaliyetler esnasında olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek maksadıyla kurulduğu belirtildi.

12 savcı görev yapacak

Askeri mahkeme yapılanmasında cinayet mahkemesi ile soruşturma ve tahkikat mahkemesi görev yapacak.

Cinayet mahkemesinde başkan ve 2 üye bulunurken, soruşturma ve tahkikat mahkemesi de başkan ve 3 üyeden müteşekkil olacak. Askeri mahkemede 12 savcı görev yapacak.

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