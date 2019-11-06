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Candaş Tolga Işık Vida ile yapılan skandal sözleşmeyi açıkladı

Kırmızı Çizgi Fitbol programı yorumcusu Candaş Tolga Işık, Beşiktaş'ta Vida ile yapılan skandal sözleşmeyi detaylarıyla anlattı.

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan “Kırmızı Çizgi Fitbol” programında Candaş Tolga Işık, Beşiktaş’ta Domagoj Vida ile yaşanan kriz ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kırmızı Vida ile yapılan skandal sözleşmeyi açıkladı

Beşiktaş'ta Vida ile ilgili sıkıntılar var'' diyen Candaş Tolga Işık, ''UEFA'dan kağıt alındı ama Vida sorun çıkarıyor. Vida'da şöyle bir durum varmış. Vida'nın iki yıl önceki ödemesi yine gecikmeli yapılıyor. Vida'ya 'Yine imza at, bir daha o gecikme olmayacak. Gecikme olursa 600 bin euro fazla alırsın' deniliyor. Hatta söylenen o ki bir de elde karşılıklı imza atılan bir belge var. Vida'nın sonraki ödemesi yine geç yapılıyor. O da 'tamam' atılan bir belge var. Vida’nın sonraki ödemesi yine geç yapılıyor. Ondan sonraki ödeme ise şimdiki yönetimin yaptığı bu ödeme. Vida da ‘Bana söz verildi. Ben o parayı istiyorum’ diyor. Bu yönetim de ‘Biz öyle bir söz vermedik. Böyle bir söz de verilemez’ diyor. Bütün anlaşmazlık buradan çıkıyor.” dedi.

''Bu 600 bin Euro’yu kim, nasıl garanti etti''

Işık, “Beşiktaş hukukçularına sordum, ‘Dava açar ama böyle bir para alamaz’ dediler. Vida, muhtemelen dava açacaktır. Beşiktaş, o borçsuzluk kağıdını aldı ama Futbol Şubesi tarafı ile oyuncu arasında böyle bir hukuki sıkıntı var. Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ, bununla uğraşıyor. Vida meselesinin aslı bu. Bu 600 bin Euro’yu kim, nasıl garanti etti? O kağıtta kimin imzası varsa o da çok büyük bir ayıp. Mide bulandırdı.” ifadelerini kullandı.

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