Sarıyer'de çökertilen çetenin yeni görüntüleri çıktı

Çete elebaşısı kadının yakalanmadan önce torbacılarla eğlendiği anlar ve evinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki hafta Cuma günü Çayırbaşı Mahallesinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 ay boyunca bölgede titizlikle yürütülen takip çalışması sonucunda operasyona “start” veren Sarıyer polisi, mahalledeki metruk binalarda 4 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 12’si kadın 2’si çocuk olmak çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol sonucunda serbest bırakıldı.

“Ölüm Patroniçesi”nin eğlendiği anlar kamerada

Diğer yandan İstanbul’un en büyük “bonzai” şebekesinin elebaşısı Saide D.’nin kadın torbacılarla eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Saide D.’nin ilk yakalandıktan bir süre sonra serbest kaldığı ve tahliye olunca diğer torbacılarla sevinç kutlaması yaptığı görüldü.

Diğer görüntülerde ise, Saide D.’nin evinde satışa hazırlanmış çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu maddelerin olduğu görülüyor. Bonzai krizine giren gençlerin otobüs duraklarında kıvrandığı o içler acısı halleri de görüntüler arasında bulunuyor. Saide D.’nin mahallede dolaştığı, silahla havaya ateş açarak kovanı yerden aldığı ve çete üyelerine talimatlar verdiği anlar da kameralara yansıyor.