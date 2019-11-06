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Fenerbahçe Galatasaray 6-0'lık maçın golleri

Fenerbahçeli taraftarların 17 yıldır kutladığı 6 Kasım tarihi bugün bir kez daha geldi.

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 6 Kasım 2002 tarihinde 6-0 yendiği maçın yıl dönümü sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından birçok paylaşımla kutlanıyor.

Twitter'da '#6Kasım2002' hastag'iyle gündemin 1. sırasında yer alan maçı unutmayan Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşımlar yapıyor.

Fenerbahçe Galatasaray'ı ilk yarısını 2-0 kapattığı maçta ikinci yarı 10 kişi kalmasına rağmen 4 gol daha atarak toplamda 6-0'lık skorla mağlup etmişti. Fenerbahçe'nin gollerini, Tuncay Şanlı, Ariel Ortega, Serhat Akın (2), Ceyhun Eriş ve Ümit Özat kaydetmişti.

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