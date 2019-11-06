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Bakan Dönmez'den Soma'daki maden işçilerine müjde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Eynez yer altı kömür ocağında hizmet alım sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenci kardeşimizin ödemelerini gerçekleştireceğiz”

“29 Şubat 2020’ye kadar ödemeleri gerçekleştireceğiz”

Soma’da 2014 yılında yaşanan elim kaza sonucu hayatını kaybeden madencileri de rahmetle anan Dönmez, sonrasında maden çalışılamayacak durumda olduğu için işine devam edemeyen madenciler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaşanan hak mahrumiyetinin giderileceğinin sözünü veren Dönmez, bakanlık personelinin hassas çalışması sonucu 2 binden fazla madencinin kıdem ve ihbar tazminatlarını 29 Şubat 2020’ye kadar alabileceklerini duyurdu.

Dönmez, “Eynez yer altı kömür ocağında hizmet alım sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenci kardeşimizden çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatları alamayanların ödemelerini 29 Şubat 2020’ye kadar gerçekleştireceğiz. İşçi kardeşlerimizin dilekçeyle 31 Aralık’a kadar TKİ’ye başvurmaları yeterli olacak. Işıklar ve Atabacası yer altı kömür ocağında rödovans usulüyle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik mağduriyetlerin giderilmesi için de gerekli yasal zeminde çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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