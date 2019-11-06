SPOR

Hıncal Uluç'tan çok konuşulacak Falcao iddiası

Hıncal Uluç, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle uzun zamandır forma giyemeyen Radamel Falcao için ''Falcao'nun saklanan bir sırrı var. Neden sakatlığına dair net konuşmuyorlar?'' dedi.

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 aydan bu yana forma giyemeyen Radamel Falcao için çarpıcı bir yorumda bulundu.

''Falcao'nun saklanan bir sırrı var''

Hıncal Uluç'un açıklamaları şu şekilde: ''Falcao'nun saklanan bir sırrı var. Neden sakatlığına dair net konuşmuyorlar? Çünkü bir şeyi saklamak istiyorlar. Saklamak isteyen adam alengirli konuşur ya da hiç konuşmaz.''

''10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" 

Hatırlanacağı gibi Fatih Terim, Falcao ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; ''Falcao İspanya'ya gidecek. Tekrar ikinci bir tedavi için. Orada kampımıza gelecek bizi ziyaret etmeye. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" 

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