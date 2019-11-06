GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa burada açıklıyorum. Bağdadi'nin hanımını yakaladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde yaptığı konuşmada Bağdadi'nin karısını yakaladıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Bağdadi kendini imha etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini; onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız
Ünlü isimlerden Kılıçdaroğlu'na Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan tepkisi CHP'li vekil de var
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
China Railway Express Çin'den yola çıktı Ankara'ya ulaştı
Cübbeli Ahmet Hoca Ahmet Hakan'ın yeni görevi için ateş püskürdü
Altay Bayındır rakibine tekme attı mı? İlk kez konuştu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yediği tokat yüzünden 55 yıldır çay içmiyor
Öldürülen YPG'li terörist Ceren'in CHP'li Veli Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı
18 Kasım tatili kaç gün sürecek MEB 2019-2020 tatil günleri takvimi
Hıncal Uluç'tan çok konuşulacak Falcao iddiası
İsrail askeri Filistinli babaya çocuğunun önünde silah doğrulttu
Emlak vergisi sorgulama 2 taksit ödemesi nasıl yapılır?
Bakan Dönmez'den Soma'daki maden işçilerine müjde
EYT haberleri son durum 5 Kasım bugün hangi gelişmeler oldu?