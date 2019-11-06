Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa burada açıklıyorum. Bağdadi'nin hanımını yakaladık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde yaptığı konuşmada Bağdadi'nin karısını yakaladıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika, Bağdadi kendini imha etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini; onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık" dedi.