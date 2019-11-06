POLİTİKA

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'da 'biz terörist değiliz' çıkışı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'tan şaşırtan bir terör açıklaması geldi. Her fırsatta terör örgütünün savunuculuğunu yapan HDP bu kez araya mesafe koyma çabasına girişti.

PKK'nın siyasi kanadı olarak kabul edilen ve terör örgütünün savunuculuğunu üstlenen HDP'yi, Meclis'teki görüşmede diğer partiler teröristlikle suçladı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da Meclis’teki suçlamalara sinirlenerek, sert tepki gösterdi

"Bize terörist diyenin a..."

Oluç, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada "Sizin bizi terörist olmakla suçlama hakkınız yok. Bize 'terörist' diyenin alnını karışlarız! Yalan, palavra şeyler konuşuyorsunuz. Biz burada demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesi veriyoruz. Sizin bu saçma sapan laflarınıza kulak asmayız." açıklamasında bulundu.

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