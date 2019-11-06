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Kamerayı yanlışlıkla kaçacağı yöne çevirince yakalandı

Bağlıcar'da bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheliden biri hırsızlık yaptıkları yerdeki kameranın yönünü, kaçacağı yöne çevirince kimliği tespit edilerek yakalandı. Daha önceden 22 kez polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı, kimliği belirlenen diğer 2 kişi aranıyor.

Kazım Karabekir Mahallesi üzerinde 11 Haziran'da sabaha karşı meydana gelen olayda bir eve giren 3 kişi içeride bulunan 100 dolar ve 400 lirayı alarak kaçtı. Olayın duyulması üzerine soruşturma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde hırsızların yaptığı hatayı fark etti. Şüphelilerden birinin görüntülenmemek için güvenlik kamerasının yönünü yanlışlıkla kaçacakları yöne doğru çevirdiği görüldü. Polis, kamera görüntülerinde şüphelilerden birinin kimliğini belirledi.

22 KEZ GÖZALTINA ALINDI

Daha önceden 22 kez hırsızlık suçundan gözaltına alınan Kadir K. gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 2 arkadaşı ile birlikte hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis kimliğini tespit ettiği firardaki iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçerken, adliyeye sevk edilen Kadir K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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