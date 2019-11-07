Fehmi Koru 'imkansız' değil dedi çılgın senaryoyu paylaştı

Fehmi Koru, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray’da görüşürken YPG elebaşı Mazlum Kobani'nin yan odada hazır tutulması ve emri vaki yapılması senaryosunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım’da Washington’da görüşeceklerini teyit etti.

Peki Beyaz Saray'da neler konuşulacak? Merak edilen görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir yazı Fehmi Koru'dan geldi. Terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani'ye vize verilmesi talimatıyla Washington'a davet eden Trump'ın dengesiz tavırlarını hatırlatan yazar, şu ifadelere yer veriyor:

Kobani Beyaz Saray'da

"Hani, Trump ile Erdoğan Beyaz Saray’da görüşürken yan odada onun da hazır tutulması ve emri vaki yapılması gibi bir senaryoyu hayli iddialı bulsam bile, Erdoğan görüşmesinden bir-iki gün önce veya birkaç gün sonra Kobani’nin Beyaz Saray’da görünmesi hiç de imkansız değil.

Kobani'nin mektubunu Erdoğan'ın mektubuna iliştirmişti

Böyle emri vakileri sevebilecek bir mizacı var Trump’ın. Okuyan üzerinde şok etkisi bırakan şu nezaketsiz mektubu yazan kişinin ne yapacağı hiç belli olmaz. Unutmayalım ki, o mektubuna Kobani’nin kendisine gönderdiği mektubu da iliştirmişti Trump.

“Yan odada Kobani var, görüşmez misiniz?” diye sormaya cesaret edemese bile, yüz yüze konuşurken bu konuda ısrarcı olmayı deneyebilir gibime geliyor.

Çıkış arayan Trump çılgınlık yapabilir

Trump’ın kendisi Kongre’de azil soruşturmasına muhatap ve köşeye sıkışmış durumda. Ziyareti, haftalardır Türkiye karşıtı görüşleriyle kendi kamuoylarını Erdoğan aleyhine şartlandırmış karşıt görüştekilerle birlikte kendisinden yana siyasileri de etkilemek üzere fırsat haline bile getirebilir Trump."