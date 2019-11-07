HABER /  EKONOMİ

Köprü ve otoyollarda yeni dönem! Talebin az olduğu dönemlerde daha az ödeme

Köprü ve otoyollarda yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı otoyol ve köprülerde 'dinamik fiyatlandırma' modeline geçiyor. Bu sistemle talebin az olduğu dönemlerde vatandaşlar otoyol ve köprüleri daha ucuza kullanacak.

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otoyol ve köprülerde 'dinamik fiyatlandırma' modeline geçeceği belirtildi. 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yer verildi. Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği “dinamik fiyatlandırma” ile ilgili çalışmalara başlayacak.

Vatandaş köprü ve otoyolları ucuza kullanabilecek

Talebin yoğunluğuna göre ücretler artırılarak ya da azaltılarak esnek hale getirilirken, vatandaşların talebin daha az olduğu dönemlerde, köprü ve otoyolları daha ucuza kullanabilmesi amaçlanıyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Park et bin sistemi yaygınlaşacak

Çalışmaya ilişkin raporda, “Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak" ifadesi kullanılırken, aynı zamanda “Ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsenecek, ulaştırma yatırımları verimlilik odağında rasyonelleştirilecek ve park-et-bin ve tercihli yollar gibi uygulamalar hayata geçirilecek." denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Marmaray için tarihi an! İpek Yolu treni Boğaz'dan geçti​ Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fehmi Koru 'imkansız' değil dedi çılgın senaryoyu paylaştı
Berat Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak bir modeli hazırladık
Fatih Terim Yuto Nagatomo'nun biletini kesti
Kredi kartında önemli düzenleme! Çalışma başlatıldı artık...
Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li başkanları savunup Demirtaş için istekte bulundu
Erdoğan'dan çarpıcı çıkış: 8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik
ÖNCEKİ HABERLER
Tansiyon ilaçlarınızı sabah içmeyi bırakın işte en ideal saat!
THY kampanya 2019 ucuz bilet satışı kaç para oldu?
Türk Hava Yolları'nın Xian seferleri için anlaşmaya varıldı
Galatasaray Belhanda'nın fiyatını belirledi
Mevlit Kandilinde oruç tutulur mu oruca nasıl niyet edilir?
Işın Karaca eşleri kaç kere evlendi bilinmeyen ilk eşi kimdir?
Yorumlar