HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile sahasında karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko sezona kötü başladı
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi.

Tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris'e yenildi.

Avrupa'da 516. randevu
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Köprü ve otoyollarda yeni dönem! Talebin az olduğu dönemlerde daha az ödeme
Fehmi Koru 'imkansız' değil dedi çılgın senaryoyu paylaştı
Berat Albayrak müjde verdi: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak bir modeli hazırladık
Fatih Terim Yuto Nagatomo'nun biletini kesti
Kredi kartında önemli düzenleme! Çalışma başlatıldı artık...
Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li başkanları savunup Demirtaş için istekte bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Jailson’a 10 milyon euro
Abdullah Avcı'nın akıbeti belli oldu
Memduh Boydak’ın oğlu FETÖ’den beraat etti
Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa
7 Kasım evde bakım parası yattı mı hangi illerde?
Yorumlar 1 yorum