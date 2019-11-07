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Erdoğan'ın açıklamaları sonrası tutuştular! AB'den Türkiye'ye yeni mali kaynak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteciler için 'gerekirse açarız kapıları' mesajı sonrası harekete geçen AB Komisyonu, Türkiye’ye yeni mali kaynak hazırlandığını açıkladı.

Türkiye 9 yıla yakın bir süredir iç savaş yaşanan Suriye'den gelen 3.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında 1 milyondan fazla orta doğu ülkelerinden mülteci var. Türkiye bunca mültecinin maddi yükünü omuzlarken batılı ülkeler bu konuda elini taşın altına koymaktan imtina ediyor.

Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan AB ülkelerine mülteciler konusundaki sorumsuzlukları nedeniyle sert tepki göstermiş, gerekirse kapıları açarız mesajı vermişti.

AB'den yeni mali kaynak

Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı Maciej Popowski, Türkiye’de sahil güvenlik birimine aktarılmak üzere yaklaşık 50 milyon euroluk ödeme yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Popowski Çarşamba günü Brüksel’de yaptığı açıklamada, Komisyon’un bu amaçla yaklaşık 50 milyon euroya varan tutarda bir dizi önlem için hazırlık yaptığını bildirdi.

Paranın önemli bir kısmı sahil güvenlik ve kurtarma faliyetlerine gidecek

Komisyon yetkilisi, paranın bir bölümünün Türk sahil güvenliğinin arama ve kurtarma faaliyetlerindeki kapasitesinin artırılması için düşünüldüğünü, geri kalan bölümün de mülteci barınma merkezlerindeki koşulların iyileştirilmesi ve kalma izni bulunanların Türk toplumuna entegrasyonuna yardım amacıyla planlandığını kaydetti.

Paranın Türkiye'nin AB üyelik süreci çerçevesindeki "katılım öncesi mali yardım" fonlarından çekileceği bildirildi.

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