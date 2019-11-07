Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi alma nasıl olur?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes Kampanyası yurt genelinde çok büyük ilgi gördü. Milyonlarca insan geleceğe nefes kampanyasına katıldı, fidanını seçti. Peki 81 ilde başlatılan fidan kampanyası için son gün ne zaman, katılım sertifikası nasıl alınır?

Geleceğe Nefes Ol kampanyası Türkiye genelinde büyük ilgi gördü, 81 ilde milyonlarca fidan katılımcılar tarafından sahiplenildi. Peki 11 milyon fidanın hedeflendiği Geleceğe Nefes Ol kampanyasında son gün ne zaman, kampanya için katılım belgesi nasıl alınacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geleceğe Nefes Kampanyası ile 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan dikilecek. Bakanlık bu projeyi vatandaş ile de kaynaştırdı.

Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? : İnternetten üzerinden gelecegenefes.com sitesine girip fidan sahiplen butonuna tıklayın. İsminizi ve mail adresinizi yazıp, fidanınızın nerede dikilmesini istediğinizi seçin. İşlemi tamamladığınızda size aşağıdaki gibi 'Geleceğe Nefes Katılım belgesi' veriliyor.

Fidanınız 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11'de seçtiğiniz ilde Orman Bakanlığı tarafından sizin adınıza toprakla buluşturuluyor.

Fidan sahiplenme ücretli mi: Sizde aşağıdaki linke tıklayıp fidan sahiplenebilir ve dikilmesini istediğiniz ili seçebiliriniz. Fidan sahiplenme ücrete tabii değil. Maddi olarak katkıda bulunmak isteyen fidan bağış kısmına tıklayabilir.

Siteye girdiğinizde harita üzerinde ilinize tıkladığınızda yan tarafta ne kadar fidan dikileceğini görebiliyorsunuz.

KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

Geleceği nefes kampanyası nedir? : Tarım ve Orman Bakanlığı, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi:

-“Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz. Sahiplendiğiniz fidanların dikim lokasyonu ile tören alanları farklı yerler olabilir. Törenlerimize katılmak isterseniz, bulunduğunuz ilde yapılacak törenlerin lokasyonunu Tören Alanları bölümünden öğrenebilirsiniz.”