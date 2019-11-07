HABER /  EKONOMİ

EYT'de son durum 2020 bütçesinde EYT yer alıyor mu?

Emeklilikte yaşa takılanları üzecek haber...2020 bütçesinde EYT yer almadı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan açıklama geldi.

Erken yaşta emeklilik bekleyenler, ilgili düzenlemenin 2020 yılında yapılacağını bekliyordu. Emeklilikte yaşa takılanlar, hükümetin yasal düzenleme yapması için siyasetçilerle görüşüp mitingler düzenlemeye başladı. Kamuoyunda uzun süredir tartışmalar, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na bakıldığında son buldu.

Bütçeden kaynak yok

2020 yılı içerisinde EYT konusunda düzenleme yapılacağına dair bir beklenti vardı. Yıllık programda, EYT'ye bir kaynak ayrılmadığı görüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." ifadelerini kullanmıştı.

40 yaşında emeklilik mi olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 yaşında emeklilik mi olur" diyerek konuyla ilgili tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Köprü ve otoyollarda yeni dönem! Talebin az olduğu dönemlerde daha az ödeme
Fehmi Koru 'imkansız' değil dedi çılgın senaryoyu paylaştı
Berat Albayrak müjde verdi: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak bir modeli hazırladık
Fatih Terim Yuto Nagatomo'nun biletini kesti
Kredi kartında önemli düzenleme! Çalışma başlatıldı artık...
Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li başkanları savunup Demirtaş için istekte bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi alma nasıl olur?
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası tutuştular! AB'den Türkiye'ye yeni mali kaynak
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Jailson’a 10 milyon euro
Mevlit Kandili orucu kaç gün tutulur 2 gün tutmak gerekir mi?
Yorumlar