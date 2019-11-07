Nouma'dan Babel'e 'Pamuk Şeker' göndermesi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Liverpool maçını hatırlatan Babel'e "Pamuk Şeker" göndermesi geldi.

Galatasaray'ın Hollandalı Futbolcusu Ryan Babel dün oynanan ve 6-0 sona eren Real Madrid maçı öncesi Beşiktaş'ın 2007 senesinde Liverpool'a 8-0 yenildiği maç ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve Beşiktaş'lı taraftarın tepkisi üzerine gönderiyi silmişti.

Dün akşam oynanan Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç sonrası Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma'dan Hollandalı oyuncuya "Pamuk Şeker" göndermesi geldi.

''Günaydın pamuk şeker bugün bişey yazmış mı''

Nouma Twitter hesabından "Günaydın pamuk şeker bugün bişey yazmış mı?" paylaşımında bulundu.