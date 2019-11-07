Ahmet Nur Çebi'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şişli'deki Atatürk Müzesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Enis Ulusoy, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Ali Efe Bezci de yer aldı.

Çebi, ziyaretinin sonunda Ekrem İmamoğlu'na isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Ekrem İmamoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ''Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetime nazik ziyaretleri için teşekkürler. İstanbul'un bu köklü kulübüne ve yöneticilerine başarılar dilerim.'' dedi.