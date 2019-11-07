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KHK açıklaması alevleniyor! AK Partili Bülent Turan'dan Arınç'a tavsiye

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın "KHK bir faciadır" ifadesini eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Ben Arınç’ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TVNET'te yayınlanan İç Hatlar programında gazeteci Ersin Çelik'in sorularını yanıtladı.

Turan, KHK ve kayyum uygulamalarının doğru olduğunun altını çizerek, belli görevlerde olan kişilerin ekranlarda şahsi kanaat açıklamasını doğru bulmadığını belirtti.

Turan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kurul üyeliğini bırak gel..."

-Şahsi kanaat toplantılarda ifade edilir ekranlarda değil. Sayın Arınç’ın kurullarda bunu söyleme hakkı var bırak kurul üyeliğini bırak gel televizyonda tartış lafım yok. Ama siz KHK feci derseniz bu KHK’ya imza atan Erdoğan’a feci söylemiş olursunuz. Bu doğru olmaz.

Siyasal tartışma bir tarafa psikolojik tartışma bir tarafa ben KHK derken bir gazi ve şehit evinde psikolojik üzüntü olacaksa bundan hicap duyarım.

"O toplantıya gidemezdim"

-Ben o yazıyı okurken Arınç da bizlerin de ders alacağı ifadeler vardı. Ama keşke o tartışmalardan sonra olmasaydı. Tartışmalar olmadan olsaydı olurdu.

Ben Arınç’ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim. 

Madem şahsi açıklamalar yapıyoruz. Sayın Erdoğan’ın esefle karşılamasından sonra o toplantıya gitmezdim.

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