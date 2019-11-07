Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba beraat etti Twitter'da TT oldu

Herkesin bildiği şeyleri bir şehit annesi olarak dile getirdim

Savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Akbaba, CHP'nin kadınların seçme ve seçilme hakkının 83. yıl dönümü dolayısıyla 5 Aralık 2017'de düzenlediği, "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" programında yaptığı konuşmada suç unsurunun bulunmadığını söyledi.Erdoğan'a asla hakaret etmediğini belirten Akbaba, "Kadınlara yönelik bir etkinlikte kürsüye çıkıp konuştum. Herkesin bildiği şeyleri bir şehit annesi olarak dile getirdim. Yanlış bir şey konuşmadım. Bir şehit annesinin öğrenmek istediği konuları sordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat istiyorum." dedi.

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