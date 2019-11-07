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Çağlayan Adliyesi'nde dehşete düşüren olay! 7. kattan attı kendini

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayarak ağır yaralanan İbrahim Özkan (35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Özkan'ın, adliyenin 7. katından eksi 3. kata düşmesinin ardından güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kayıtlarda, Özkan'ın 7. kattan aşağıya atladığı görüldü.

Ağır yaralanan Özkan, buradaki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

5 yıllık denetimli serbestlikle geri bırakıldı

Edirne'de şoförlük yapan ve bir süre önce boşandığı belirtilen İbrahim Özkan'ın, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, "alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı, bu cezanın hükmünün açıklanmasının da 5 yıllık denetimli serbestlikle geri bırakıldığı öğrenildi.

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