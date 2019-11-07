Fatih'te 4 kardeş intihar etti Adli Tıp'tan ilk sonuç geldi
FATİH'teki evlerinde ölü bulanan 4 kardeşin cesetleri üzerinde yapılan ilk incelemede, siyanür zehirlenmesi belirtileri tespit edildi.
Kamuoyu İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intiharı ile sarsıldı. Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.
Cansız bedenleriyle karşılaştılar: Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Maske takarak içeri girdiler: Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Siyanürle zehirlenmişler: İhbar üzerine polis ekiplerinin gittiği ve kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştığı dairede ölü bulunan 4 kardeşin cesetleri, Adli Tıp Kurumunda inceleniyor. Cesetler üzerindeki ilk incelemede, siyanürle zehirlenme belirtileri tespit edildiği öğrenildi.