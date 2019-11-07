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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi Fas uyruklu Belçika vatandaşı 24 yaşındaki F.B. jandarma tarafından yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle de arandığı belirlenen F.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den, yurda yasa dışı yollarla geçiş yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hudut birliği askerleriyle birlikte merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan jandarma ekipleri, şüpheliyi sınırı geçince yakaladı.

Yapılan kontrollerde, şüphelinin Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. olduğu ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesi ile Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

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