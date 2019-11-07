Bülent Arınç'tan KHK faciadır sözüne tepki gösteren Erdoğan'a yanıt

Eski Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde KHK faciadır açıklamasıyla gündeme oturmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan esefle karşıladım demişti. Arınç'tan Erdoğan'ın tepkisine yanıt geldi.

AK Parti hükümetlerinde önemli görevlerde bulunan, şimdilerde YİK üyeliği görevini yürüten Bülent Arınç, hafta başında gazeteci Kemal Öztürk'le yaptığı söyleşide 'KHK faciadır' çıkışıyla siyaset gündeminin en tepesine oturmuştu. Arınç'a başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Ak Parti içinden çok sayıda tepki gecikmemişti.

Arınç'tan Erdoğan'a yanıt

Erdoğan'ın 'esefle karşıladım' tepkisine yanıt veren Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eleştiren konuşmasını saygıyla, takdirle karşılıyorum." dedi.

'Kötü niyetli olarak istismar edenler oldu'

Iğdır'da katıldığı bir konferansta konuşan Bülent Arınç, şunları söyledi:

"Birkaç gün evvel bazı konuları içeren konuşma yaptım, videolar halinde yayınlandı. Bunun içinden sadece bir cümleyi alarak, eleştiriler, yorum farklarıyla yanlış yorumlayanlar, kötü niyetli olarak istismar edenler oldu. 'KHK bir faciadır' cümlesi, konuşmamın içinde geçiyor.

Başına, sonuna dikkat edilirse konuşmanın bütünü incelenirse bunların muhatabının Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) çıkaran hükümet olmadığı, olağanüstü hal döneminde çıkan bu kararnamelerin olağanüstü hal kalktıktan sonra yargıya giderek, beraat etmiş, soruşturma sonrası takipsizlik kararı almış, hakkında soruşturma açılmamış insanlara bir an evvel iade işlemlerinin uygulanmasına yöneliktir.

"Mağdur olanların çektiği ızdırabı anlatmak için kullandım"

Arınç şöyle devam etti;

Evet 'KHK faciadır' cümlesi var; ama bunun önü ve arkası dinlenirse yanlış uygulamadan mağdur olanların çektiği ızdırabı anlatmak için kullandığım bir cümledir.

Eğer bu cümleyi çıplak olarak alırsanız yanlış bir cümledir, yanlış anlamalara götürecek cümledir. Sayın Cumhurbaşkanımızın eleştiren konuşmasını saygıyla, takdirle karşılıyorum.

Erdoğan esefle karşılamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle kınıyorum. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç