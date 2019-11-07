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DEAŞ'a Ankara'da büyük operasyon! Yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'la bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD askerleri tarafından öldürülmesi sonrası terör örgütüyle ilgili hızlı gelişmeler yaşanıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada Bağdadi'nin karısının ve çocuğunun yakalandığını tüm dünyaya duyurdu. Bu kritik gelişmeler sonrası DEAŞ'a yönelik operasyonlar hız kazandı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ bağlantılı tamamı yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

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