Af yasası 2. paket ne zaman görüşülecek kimleri kapsayacak?

Af yasası ilgili son haberler merak konusu. Peki halk arasında af yasası olarak da bilinen 2. yargı paketi ne zaman Meclis'te görüşülecek? Binlerce mahkumu etkileyecek olan genel af yasasında 4 yıl detayı dikkat çekiyor. Peki, ceza infaz kanununda değişiklik yani af yasası ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?

Af yasası son haberler neler araştırması her gün binlerce vatandaşın gündeminde. Kamuoyunda af yasası olarak bilinen esasında ceza infaz kanununda değişikliğin ön görüldüğü taslakta bir defaya mahsus olarak uygulanacak 4 yıl detayı ise dikkat çekti.

İşte 2. yargı paketi içinde olan af yasası hakkında merak edilenler...

PAKET İKİYE BÖLÜNEBİLİR: Kamuoyunda af olarak nitelenen ceza indirimi ve denetimli serbestliğe dönük düzenlemelerin 2. yargı paketinde yer alan reformların bir unsuru olarak değil siyasi kararlar şeklinde şekilleneceği vurgulanıyor. Dolayısıyla kararı milletvekilleri verecek deniyor.

2 yargı paketinin ise nafaka, çocuk teslimi, noterlere dönük düzenlemeler ile icra-iflas kanununda değişiklikleri kapsaması bekleniyor. Çok fazla düzenlemenin yer aldığı paketin ikiye bölünmesi ihtimali de var.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE "4 YIL" DETAYI: Af olarak nitelenen infaz düzenlemesi içinse tamamen ayrı bir çalışma yürütülüyor. AK Parti ile MHP birlikte çalışıyor. MHP'nin daha önce Meclis'e verdiği yasa teklifi de göz önünde bulundurularak şekillenmesi hedeflenen infaz düzenlemesinde, geçici bir madde ile MHP'nin denetimli serbestliğe dönük talebine yer verilmesi üzerinde duruluyor. Buna göre belli bir tarih aralığında işlenen bazı suçlara yönelik hüküm giyen ve 4 yıllık cezası kalanlar denetimli serbestlikten 1 defaya mahsus faydalanabilecek. Kapsamına uyuşturucu ile organize suçların girip girmeyeceği halen tartışılıyor.

İNFAZ SÜRESİ YARIYA İNİYOR: Bu geçici madde ile 1 defaya mahsus tanınacak denetimli serbestlik hakkının dışında kalıcı düzenleme olarak da teklifte ayrı bir denetimli serbestlik maddesi yer alacak. O madde ile mevcutta adi suçlarda 1 yıl terör suçlarında 2 yıl olan denetimli serbestlikte kriter cezanın 5'te 1'i olarak yeniden belirlenecek.

Eğer teklif bu şekilde sunulursa 20 yıl hapis cezası alanlar 4 yıl kala denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkabilecek. 10 yıl ceza alan için denetimli serbestlik süresi ise 2 yıl olacak.

Yargı paketinden ayrı olarak üzerinde çalışılan düzenlemede infaz süreleri de kısalıyor. Mevcutta cezanın üçte ikisi çekilirken yeni düzenlemede 1/2 'si yani yarı oranında infazı gerçekleşecek. Böylece 10 yıl ceza alan içeride 5 yıl yatacak. Bunun beşte biri de denetimli serbestliğe gireceği için sadece üç yıl cezaevinde bulunacak. İnfaz düzenlemesi için kapsam dışı bırakılan suçlar var. Terör bunların başında geliyor ayrıca cinsel suçlar, uyuşturucu ve mükerrer suçlar kapsam dışı olacak. Yani daha önce denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkıp yeniden suç işleyenler bu düzenlemelerden yararlanamayacaklar.