Taha Akyol'dan Bülent Arınç tepkisi! Çok vahim bir durum

Usta Gazeteci Taha Akyol KHK sözleriyle eleştirilerin hedefi haline gelen ve istifası istenen Bülent Arınç’la ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Akyol 'Arınç susturulsun' diyenlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın KHK bir faciadır açıklaması kamuoyunda büyük tartışamalara yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan esefle karşıladım dedi, Ak Parti‘nin içinden birçok isim Bülent Arınç’ın FETÖ’yü aklamaya çalıştığını belirtip tepki göstererek Arınç’ı istifaya çağırdı.

Tepkiler artınca Arınç geri adım attı!

Arınç ise gelen tepkiler sonrası geri adım niteliğinde bir açıklama yaparak 'KHK faciadır' cümlesiyle yanlış uygulamalardan mağdur olanların çektiği ızdırabı anlatmak istediğini ifade etti. Bütün bu tartışmalar sonrası Arınç’ın istifa edip etmeyeceği soruları soruluyor.

Bırakın Bülent Arınç kimliğindeki bir insanı falanca vatandaş niye susturulsun?



Arınç susturulsun demek vahim bir durum

Bülent Arınç'ın KHK çıkışı ve son açıklamasını Mustafa Karaalioğlu ve Taha Akyol Youtube’da canlı yayında masaya yatırdı. Taha Akyol canlı yayında tartışmalarla ilgili dikkat çekecek açıklamalar yaptı. Akyol ''Arınç susturulsun demek vahim bir durum. Susturulsun demek yerine problem var mı yok mu bakalım denilmeli’’ dedi. Akyol’un açıklamaları şöyle:

Bülent Arınç kimliğindeki bir insanı falanca vatandaş niye susturulsun?

Durum vahim! Bülent Arınç Ak Parti’nin öncü isimlerinden birisi…Bakanlık yaptı, vekillik yaptı, Meclis Başkanlığı yaptı ve şimdi Yüksek Kurulu üyesi. Susturun diye açıklamalar var. İstifa etsin diyenler var. Bırakın Bülent Arınç kimliğindeki bir insanı falanca vatandaş niye susturulsun.

Bu rahatsızlık geniş kitlelerde karşılık buluyorsa...

Eğer birisi bir rahatsızlığı dile getiriyorsa ve bu rahatsızlık geniş kitlelerde karşılık buluyorsa o konuşma, o feryat toplumdaki bir rahatsızlığı ifade ediyor demektir.

Hain, alçak demek yerine nasıl çözebiliriz diye bakmalı

Toplumda böyle şeyler olduğunda hain, alçak, sus, bizim aleyhimize konuşuyor falan demek yerine burada sorun nedir nasıl çözebiliriz diye bakmamız lazım.

O feryat toplumdaki bir rahatsızlığı ifade ediyor demektir. Hain, alçak demek yerine sorunu nasıl çözebiliriz diye bakmalı



Arınç da susturulmasın KHK mağdurları da dertlerini ifade edebilsin

Türkiye’de KHK mağduru bir kaç yüz kişi var başlarının çaresine baksınlar demiyorlar ama Arınç susturulsun diyorlar. Bülent Arınç da konuşsun KHK mağdurları da toplantı ve gösteri kanunlarına uygun şekilde dertlerini ifade etsinler.