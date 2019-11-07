Twitter'ın CEO'su Facebook'un yeni logosunu ti'ye aldı

Mikro blog sitesi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Facebook'un yeni logosunu ti'ye aldı.

Facebook’un yeni kurumsal logosu, bir süredir yaratıcılıktan uzak olduğu gerekçesi ile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.



Business Insider'da yer alan habere göre, sosyal medya devinin imza attığı değişimi ti'ye alanlar kervanına rakip platform Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de dahil oldu. Facebook’un yeni logosuyla alay eden bir tweet atan Dorsey, "Twitter.... TWITTER'dan" diyerek Facebook'un yeni büyük harfli marka fikrine tabiri caizse bir taş attı.

Twitter



from

TWITTER — jack 🌍🌏🌎 (@jack) November 5, 2019

Dün Facebook'un yeni kurumsal logosu ile ilgili açıklamalarda bulunan şirketin Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, yeni logonun anlaşılırlık amacıyla tasarlandığını, şirket ve uygulama arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla özel tipografi ve büyük harf kullanımının tercih edildiğini aktarmıştı.

Yeni logomuzu önümüzdeki haftalarda kullanmaya başlayacağız

İnsanların, kullandıkları uygulamaların hangi şirket tarafından geliştirildiğini bilmesi gerektiğine işaret eden Lucio, şunları kaydetmişti:

"Şirket olarak bizim ana servislerimiz arasında Facebook uygulaması, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal ve Calibra bulunuyor. Bu uygulamalar ve teknolojiler yıllardır altyapı paylaşıyor ve bu servislerin arkasındaki takımlar sıkça birlikte çalışıyor.

Facebook şirketinin parçası olan ürün ve servisler hakkında daha şeffaf olmaya başladık ve haziran ayında başlattığımız uygulamayla bütün uygulamalarımızda 'Facebook'tan' ibaresine yer verdik. Yeni logomuzu önümüzdeki haftalarda yeni şirket web sayfamız dahil olmak üzere, ürünlerimizde ve pazarlama materyallerimizde kullanmaya başlayacağız."