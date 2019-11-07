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Eski Fenerbahçeli Atkinson'ın ölümünde şoke eden polis detayı

Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda forma giyen İngiliz futbolcu Dalian Atkinson'ın ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

İngiliz Kraliyet Savcılığı'nın yaptığı açıklamada, Dalian Atkinson'ın 15 Ağustos 2016'daki ölümünün ardından yapılan soruşturma kapsamında bugün bir polis memurunun cinayetle suçlandığı belirtildi.

Başka bir polis memuruna da basit yaralama suçu yöneltildiği belirtilen açıklamada, kararın olaya ilişkin bir soruşturma yapan Bağımsız Polis Davranış Birimi'nin sunduğu tüm kanıtların dikkatlice incelenmesinin ardından verildiği kaydedildi. 

Mahkemeye çıkarılacaklar
Polis memurlarının bugün Birmingham kentinde mahkeme çıkarılması bekleniyor. 

atkinson

Aston Villa forması altında 1991-1995 yıllarında 85 maçta 23 gol atan Atkinson, Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 1995-1996 sezonunda sarı-lacivertli ekip ile 21 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırmıştı.

Ne olmuştu?

15 Ağustos 2016 tarihinde gece saatlerinde Telford kentinden gelen ihbar sonrası olay yerine giden polis ekibi, 48 yaşındaki Atkinson'a şok cihazıyla müdahale etmişti.

Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Atkinson, saat 03.00 civarında hayatını kaybetmişti. Atkinson'ın şok cihazının neden olduğu kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtilmişti.

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