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Melih Gökçek İmamoğlu'nu bombaladığı tvitin sonundaki cümlesini hemen sildi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmek için attığı bir tvitin sonunda, yaptığı kıyaslama ve başvurduğu ifadeler tepki çekecek cinstendi. Gökçek apar topar o bölümü sildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir önceki belediye yönetimi tarafından projelendiren Silahtarağa Arıtma Tesisi’nin iptali için 'temel atmama' töreni düzenledi.

Dünya belediyecilik tarihinde bir ilk olan olaya eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek çok sert tepki gösterdi. Gökçek İmamoğlu'nu 'boş işlerle gündem olma çabasında' diyerek suçladı.

Gökçek sosyal medya Twitter hesabından İmamoğlu'na şunları söyledi;

Tvitin sonundaki tepki çekecek ifadeyi kaldırdı

Öte yandan Gökçek paylaşımında bir şey dikkatlerden kaçmadı. Gökçek'in İmamoğlu'nu eleştirdiği cümlelerinin sonunda yaptığı kıyaslama tepki çekecek cinstendi. Durumun ciddiyetininin farkına varan Gökçek bahsi geçen kısmı kısa sürede silip yeniden paylaştı.

Gökçek'in tvitinin önceki hali şu şekildeydi;

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