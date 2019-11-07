Wolfsberger Başakşehir maçı şifresiz canlı veren kanallar

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'le rakip sahada karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında bugün deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak.

Graz şehrindeki Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İsviçre'den hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler

Wolfsberger: Kofler, Novak, Gollner, Rnic, Schmitz, Schmi, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weismann, Niangbo

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, rakibini İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Yenerse avantaj elde edecek

Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçını yitirmeyen Medipol Başakşehir, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda üst tura çıkmak için önemli bir avantaj elde edecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.

İşte Başakşehir - Wolfsberger maçını şifresiz veren kanalların tam listesi

-Arena Sport 5 HD Croatia

-İdman TV

- BT Sport ESPN / HD

- Cosmote Sport 7 HD

- Cytavision Sports 3 HD

- DAZN Deutsch [$] (geo/R)

- EuroSport 1 Denmark HD

- EuroSport Player Dansk

- M. Liga de Campeones 4

- MATCH! Futbol 2 / HD

- Nova Sport 2 CZ / HD

- Ring.bg / HD

- RMC Sport Live 8

- Sport 3 Israel / HD

- Sport TV5 (portugal)

- SuperSport 5 RSA / HD

- TSN Malta 4 HD

- TV2 Sport Premium HD

- TV2sumo.no [$] (geo/R)

- Virgin Media Player (geo/R)

- Virgin Media Sport Extra 1 HD

- Virgin Media TV [app] (geo/R)

Başakşehir'in maçı Azerbaycan veya Türk kanallarından şifresiz olarak verilmeyecek. Ancak bu listedeki kanallardan (internet üzerinden ya da diğer uydu alıcılarından) canlı izleme şansına sahipsiniz.