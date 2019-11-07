Mevlit Kandili orucu nasıl tutulur kaç gün tutmak gerekir?

Yarın yani 8 Kasım cuma günü Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili. Müslümanlar için çok önemli olan bu kutsal geceyi hakkıyla ihya etmek isteyenler Mevlit Kandilinde oruç tutulur mu araştırması yapıyor. Mevlit Kandilinde dileyen oruç tutabilir ama hadislere göre cuma günü olduğu için 2 gün oruç tutması gerekir

Mevlit Kandilinde oruç tutulur mu, oruca nasıl niyet edilir araştırması başladı. Yarın yani 8 Kasım cuma Mevlit Kandili idrak edilecek, Hz. Muhammed'in doğum günü olan bu mübarek günü müslüman alemi ibadet ile geçirecek. Peki Mevlit Kandilind eoruç tutmak gerekir mi, kaç gün oruç tutulur? Mevlit Kandilinde dileyenler oruç tutabilir, dinen hiç bir sakıncası yoktur. Aksine Allah katında takdiri iman edene sevap olarak yazılır. Yapılan bu ibadetin hayrı ayrı bir derece değerlendirilir. Fakat 2019 Mevlid Kandili'nin Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle tek gün oruç tutulmaz. Peki Mevlit Kandilinde hangi günler oruç tutulur?

MEVLİD KANDİLİ ORUÇ TUTULUR MU? Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam alimleri Mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Yalnızca cuma günü oruç tutmamak ona Perşembe veya Cumartesi günlerini de ilave etmek konusunda Peygamberimizden nakledilen sahih hadisler mevcuttur.

İlgili hadislerden birkaçı şöyledir:

Ebu Hureyre radıyallâhu anh şöyle demiştir: Ben Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim: “Sizden herhangi biriniz Cuma gününden bir gün evvel yahut bir gün sonra da oruç tutmadıkça sakın yalnız cuma günü oruç tutma sın!” (Buhârî, Savm, 62. Ayrıca bak: Müslim, Sıyâm 147; Ebû Dâvûd, Savm, 51; Tirmizî, Savm 42; İbn Mâce, Sıyâm 37; Ahmed b. Hanbel, 1/288; 2/422, 526.)

Cüveyriye binti Haris (r.anha)’dan rivayet edildiğine göre, Cuma günü Cüveyriye oruçlu iken Peygamber (s.a.v.) onun ya nına girip; “Dün oruç tuttun mu?” diye sormuştur. Cüveyriye: “Hayır”, demiş. Peygamber (s.a.v.); “Peki yarın tutmayı düşünüyor musun?” diye sormuş. Cü veyriye: “Hayır” demiş. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) “O zaman orucunu boz,” buyurmuştur. (Buhârî, Savm, 62; Ebû Dâvûd, Savm, 53)

Bu hadislere dayanan bazı alimler yalnızca Cuma günleri oruç tutmayı haram, bazıları mekruh kabul etmiştir. Kendilerine bu hadisin ulaşmadığı düşünülen Ebu Hanife, İmam Malik ve İmam Muhammed ise yalnızca Cuma günleri oruç tutmanın mekruh da olmadığını mubah olduğunu söylemişlerdir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR: Öncelikle Oruç tutmak için, “Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet” etmemiz lazım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Mevlit Kandilinde “Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruc tutmaya” Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya” diye niyet edilir.

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ: Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili

Dünya üzerindeki tüm müslümanlar bu geceyi kutlar. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci’ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır.