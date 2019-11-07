Braga - Beşiktaş maçını canlı şifresiz veren kanalların tam listesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. İşte Braga - Beşiktaş maçını şifresiz veren kanalların tam listesi.

K Grubu'nda ilk 3 maçını kaybeden Beşiktaş, 7 puanı bulunan Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Braga şehrindeki maçı kaybetmesi durumunda gruptan çıkma şansını yitirecek. Braga Belediye Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak ve BeIN Sports 1 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek.

Braga - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Braga: Lima, Sequeira, Pablo, Viana, Esgaio, A.Horta, Fransergio, Palhinha, Galeno, R.Horta, Paulinho

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Caner, Elneny, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Lens, Umut Nayir

Avrupa'da 220.maç

Avrupa'da 220. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, "Kupa 2"de ise 118. kez mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 219 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 90 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

İşte Braga - Beşiktaş maçını şifresiz veren kanalların tam listesi

-Arena Sport 5 HD Croatia

-İdman TV

- BT Sport ESPN / HD

- Cosmote Sport 7 HD

- Cytavision Sports 3 HD

- DAZN Deutsch [$] (geo/R)

- EuroSport 1 Denmark HD

- EuroSport Player Dansk

- M. Liga de Campeones 4

- MATCH! Futbol 2 / HD

- Nova Sport 2 CZ / HD

- Ring.bg / HD

- RMC Sport Live 8

- Sport 3 Israel / HD

- Sport TV5 (portugal)

- SuperSport 5 RSA / HD

- TSN Malta 4 HD

- TV2 Sport Premium HD

- TV2sumo.no [$] (geo/R)

- Virgin Media Player (geo/R)

- Virgin Media Sport Extra 1 HD

- Virgin Media TV [app] (geo/R)

Not: Başakşehir'in maçı Azerbaycan veya Türk kanallarından şifresiz olarak verilmeyecek. Ancak bu listedeki kanallardan (internet üzerinden ya da diğer uydu alıcılarından) canlı izleme şansına sahipsiniz.