HABER /  GÜNCEL

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e silahlı saldırı girişimi

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Çamlıca Mahallesi mevkiinde yapılan çalışmaları denetlediği sırada H.K. isimli şahsın silahlı saldırı girişimine maruz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Çamlıca Mahallesi çevre yolu kavşağında yıkılan eski İmam Hatip Lisesinin olduğu alanda yapılan çalışmaları denetlemeye giden Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, burada H.K. isimli şahısla karşılaştı.

ATV ile alana geldiği anlaşılan H.K. bir süre sonra bölgede bulunan başka bir otomobilden aldığı tüfekle Başkan Çimen’in üzerine yürüdükten sonra ayaklarına yakın noktaya ateş ederek kaçtı. Şüpheli şahsın tüfekle ses mermisi attığı anlaşılırken, geldiği gibi yine ATV’ye binerek uzaklaşan şahsı bulmak için emniyet güçlerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından Belediye Meclisi toplantısına katılan Başkan Çimen, konuyla ilgili soruları cevaplandırdı. Başkan Çimen, “Bu tür saldırılar bizi korkutmaz ve yıldıramaz. Bu saldırı girişiminde bulunan cahillik yapmıştır” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların yuhalanmasına tepki
Melih Gökçek İmamoğlu'nu bombaladığı tvitin sonundaki cümlesini hemen sildi
Memduh Boydak’ın oğlu Can Furkan Boydak için FETÖ'den sürpriz karar
Karamollaoğlu görüşmesi sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
Taha Akyol'dan Bülent Arınç tepkisi! Çok vahim bir durum
Bülent Arınç'tan KHK faciadır sözüne tepki gösteren Erdoğan'a yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
PFDK'den Sergen Yalçın'a 4 maç men ceza
Mevlit Kandili mesajları resimli yeni kandil sözleri
Yabancı yatırımcı tahvile koştu
Mevlit Kandili orucu nasıl tutulur kaç gün tutmak gerekir?
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
2. yargı paketi içeriği nedir af yasası son haberler geldi
Yorumlar