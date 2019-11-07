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Cüneyt Özdemir, CHP ile İmamoğlu arasındaki krizi anlattı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, “Bunları Murat Ongun’dan duyamazsınız” diyerek CHP Genel Merkezi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki ‘kadro’ krizinin detaylarını açıkladı.

CHP'de, özellikle Kahramanın Yolculuğu isimli kitabın ardından yaşanan kriz, giderek büyüyor. Gerilimin ayrıntılarını ve perde arkasını ise Cüneyt Özdemir paylaştı.

CHP içinde uzun süredir devam eden güç mücadelesinin arkasında yatan nedenleri anlatan Özdemir, "Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi arasında bir itiş kakış yaşanıyor. Nedir bu itiş kakış; bu itiş kakış seçim sürecinden şimdiye kadar gelen bir itiş kakış... Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi İstanbul'u paylaşamıyor, diyeyim ben size. Seçimleri paylaşamadılar, bunları Murat Ongun'dan duyamazsınız." dedi.

Kadro krizi
Parti içinde, İstanbul Belediyesi'nde yapılacak yeni görevlendirmeler konusunda çok ciddi tartışma ve anlaşmazlıklar olduğunu belirten Cüneyt Özdemir şu ifadeleri kullandı;

"Neyi paylaşamıyorlar, şimdi bir sürü kadro alınacak değil mi? Bu kadrolara CHP Genel Merkezi diyor ki bizim adamlarımızı ata, İmamoğlu da diyor ki ben sizin adamlarınızı atamayacağım kendi adamlarımı atayacağım, kavga bu!

CHP'deki bu kavga ne olur, sonunu kurultay belirler? Bir bakmışsınız ipler atılmış, yarın bu kavga daha da büyürse kadrolar değişirse, kadrolarda çok ilginç değişiklikler görürsek İmamoğlu'nun çevresinde ya da CHP'de, bilin ki temelinde bu kavga yatıyor.

Tartışmanın özeti

İmamoğlu diyor ki; 'Ben seçildim kardeşim benim kadromla yöneteceğim', CHP diyor ki; 'Bir dakika sen CHP'nin adayıydın bizim istediklerimizle yöneteceksin.', tartışma bu kadar."

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