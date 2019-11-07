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Alman polisine PKK uyarısı

Barış Pınarı Harekatı başladığından beri PKK yandaşlarının Almanya'daki protestolarına, güvenlik uyarısı yapıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı boyunca, Alman polisi de diken üstünde. PKK yandaşlarına her türlü desteği sağlayıp misafir eden Almanlar, artık durumdan şikayetçi.

Alman polisine uyarı: Pkk yandaşlarına dikkat edin
PKK ve YPG yandaşları, her hafta başka bir şehirde protesto gösterileri düzenlemek için bir araya geliyor.

Gösterilerin çoğunluğu şiddet, yıkım, yağma ve polise saldırı şeklinde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta sonu Berlin’de gerçekleştirilen protesto gösterilerinde PKK yandaşlarının saldırganlığının, küçümsenmemesi gerektiği anlaşıldı.

Polis, yaklaşık 1.000 katılımcı arasında yaptığı aramalarda şiddet kullanmak için öngörülen birçok alet ve bıçağa el koydu. Beş kişi, geçici olarak gözaltına alındı.

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